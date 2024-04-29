"وقعت في حبه والتقيا سرًا".. أدريانو يتبرأ من تدمير "الزواج الأشهر" في البرازيل!

"سألجأ إلى القضاء"

تورط أسطورة الكرة البرازيلية أدريانو، في جدل كبير يتعلق بانفصال المطرب البرازيلي بيلو عن عارضة الأزياء جراسيان باربوسا، بعد زواج استمر نحو 12 عامًا.

وجرى اتهام أدريانو، النجم السابق في إنتر وروما وفلامنجو وساو باولو وكورينثيانز، بأنه "وراء انفصال أحد أشهر زوجين في البرازيل".

ونقلت صحيفة آس، ما قاله الصحفي برونو دي سيمون، في شبكة ريف التلفزيونية: "كان أدريانو على علاقة مع جراسيان، وكان بيلو يعرف ذلك (حيث كانوا في علاقة ثلاثية)".

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وأضاف: "وقعت جراسيان في حب لاعب كرة القدم السابق، وتقابلا سرًا، وعرف الجميع ذلك في حي ريو دي جانيرو، حيث يعيشون".

هذه الادعاءات أغضبت أدريانو، الذي صرح عبر حسابه على إنستجرام: "مرة أخرى، اخترعوا جدلا عني، لا أعرف حتى ما الذي يتحدثون عنه في هذه العلاقة الثلاثية!".

وختم: "لدي أقصى درجات الاحترام لبيلو، لم أواعد جراسيان أبدًا، ويمكنك أن تكون على يقين من أن الرجل الذي وجه هذه الاتهامات واختلق هذا عني سيتم مقاضاته، ما يقول إنه حدث لم يكن موجودا أبدًا، لم أفعل شيئًا كهذا في حياتي".