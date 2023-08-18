لا وقت للحجج والأعذار .. كاسترو لا يتعلم من الأخطاء ونجوم النصر "تائهين" بدون هذه الصفقة!

أزمات نادي النصر متواصلة في الدوري

SHAHID

فيا ليت الأيام الجميلة تعود؛ هذا هو لسان حال جماهير نادي النصر السعودي، التي ترى فريقها يسقط في مباراة تلو الأخرى؛ بعد التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

النصر توّج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، مساء يوم السبت الماضي؛ وذلك لأول مرة في تاريخه؛ بعد الفوز على نادي الهلال السعودي (2-1)، في المباراة النهائية.

وبعد هذا التتويج التاريخي.. سقط العالمي (1-2) أمام نادي الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ورغم تحجج النصر، بالإرهاق والغيابات أمام لاتفاق؛ إلا أن الفريق عاد وخسر مجددًا، وهذه المرة أمام التعاون (0-2)، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري، وعلى ملعب "الأول بارك" بالذات.

لويس كاسترو لا يتعلم من الأخطاء

هدف التعاون الأول، جاء برأسية من المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا، بعد عرضية رائعة؛ وسط مشاهدة من نجوم نادي النصر، الذين ظلوا في مكانهم، دون أي حركة.

هذا المشهد، تكرر كثيرًا في مباراة النصر والتعاون؛ حيث كاد سكري القصيم، أن يهز شباك العالمي، بنفس اللعبة "مرتين"، وذلك من خلال العرضيات.

حتى قبل مباراة التعاون.. خسر النصر أمام الاتفاق؛ بسبب العرضيات، وسط أخطاء غريبة ومتكررة من دفاعات الفريق الأول لكرة القدم.

ويبدو أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، لم ينبه نجوم فريقه، بشأن هذه الأخطاء؛ حيث من غير المنطقي أن تتكرر هذه اللعبة أكثر من مرة في كل مباراة.

نجوم النصر "تائهين" بدون هذه الصفقة

وبعيدًا عن الأخطاء الدفاعية، يبدو أن عدم تعاقد النصر، مع جناح أيمن، جعل نجوم الفريق الأول لكرة القدم، "تائهين" داخل المستطيل الأخضر.

كاسترو لم يستقر على لاعب واحد، في الجناح الأيمن، خلال مباراة التعاون؛ حيث تناوب 4 لاعبين على هذا المركز، في الـ90 دقيقة.

النصر دخل المباراة، بالنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا كـ"جناح أيمن"، قبل أن يتجه السنغالي ساديو ماني لهذا المركز؛ بعد استبدال المدير الفني البرتغالي، عبد الله الخيبري بعبد الرحمن غريب.

وعندما فشل ماني في هذا المركز، عاد إلى الجناح الأيسر، وذهب غريب إلى الجانب الأيمن، قبل أن يغير كاسترو طريقة اللعب تمامًا.

طريقة اللعب التي اعتمد عليها كاسترو في باقي دقائق المباراة؛ هي الاعتماد على سلطان الغنام كـ"جناح أيمن" وغريب على الجانب الأيسر، مع اللعب بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وماني، كرأسي حربة.

لذلك.. يجب على الإدارة النصراوية، أن تجد حلًا لهذه الأزمة؛ حتى يلعب كل نجم في صفوف الفريق الأول، في مركزه الطبيعي، خلال المباريات.

SHAHID