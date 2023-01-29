وقت تنفيذ الوعد .. لاعبو مونزا في انتظار"حافلة مليئة بالعاهرات"!

مونزا انتصر على يوفنتوس بهدفين دون رد

حقق فريق مونزا انتصارًا ساحقًا على يوفنتوس بعد الفوز بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وبعد تحقيق الانتصار، يترقب لاعبو مونزا الحصول على الهدية المنتظرة والتي سبق ووعدهم بها رئيس النادي، سيلفيو برلسكوني.

وعد سيلفيو برلسكوني فريق مونزا بـ "حافلة مليئة بالعاهرات" إذا تمكنوا من التغلب على ميلان أو يوفنتوس في النصف الثاني من الموسم بالدوري الإيطالي.

وتحدث برلسكوني في خطاب نشر عبر تويتر، قال فيه: "وجدنا مدربًا جديدًا (رافاييل بالادينو)، كان في فريق الشباب لدينا، إنه جيد وذكي ولطيف وقادر على تحفيز شبابنا".

وواصل: ''قررت أن أضيف تحفيزًا إضافيًا، لذلك أخبرت اللاعبين بأنك ستلعب مع ميلان ويوفنتوس وما إلى ذلك، لذا إذا تغلبت على أحد هذه الفرق الكبيرة، فسأقوم باستقبالك في غرفة خلع الملابس بحافلة مليئة بالعاهرات".

وفسّر الرئيس بعد ذلك أن الأمر لم يكن أكثر من مجرد مزحة، فكتب عبر حسابه على "تويتر": " "لم أتوقع أو أتخيل أن جملة تقال في غرف الملابس عادة للمزاح قلتها للاعبي فريقي مونزا ستسبب كل ذلك اللغط، أشعر بالشفقة على هؤلاء النقاد".

وواصل: "فقط عدم امتلاكهم للحس الفكاهي يجعلهم في حالة الحزن تلك ويعاملون الآخرون كأعداء، ولكن نحن في موسم الأعياد ولذا، التهاني لهم أيضاً".

ويحتل فريق مونزا المركز الحادي عشر في الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة بعد الفوز على يوفنتوس.