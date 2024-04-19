وقت تفعيل الخواص.. الجولة 34 بداية الحسم في فانتازي الدوري الإنجليزي

الإثارة تشتعل مع الدخول في الجولات الأخيرة

عزيزي متسابق لعبة الفانتازي الخاصة بالدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، عليك أن تبدأ من الآن في تجهيز وترتيب الخواص المتبقية لديك، سواء "تريبل كابتن" أو "بينش بوست" أو "فري هيت"، لأن الجولة 34 هي بداية المرحلة الحاسمة في المسابقة.

وبعد أن ودع جميع ممثلي الدوري الإنجليزي، المسابقات الأوروبية الكبرى، أصبح التركيز الأكبر على البريميرليج، ما يضفي المزيد من الإثارة في التنافس بالمسابقة، وينعكس ذلك بطبيعة الحال على لعبة الفانتازي.

وكان مانشستر سيتي وآرسنال قد ودعا دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، بعد سقوطهما أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ، وكذلك انتهى مشوار كل من ليفربول ووست هام في الدوري الأوروبي، بالإقصاء أمام أتالانتا وباير ليفركوزن.

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ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

وقت تفعيل الخواص

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تبدأ مرحلة الحسم للفوز بجوائز أمازون السعودية، من جولة الدبل 34، التي يتواجد فيها 6 فرق ستخوض مباراتين خلال الجولة، وهي: ليفربول وآرسنال وبورنموث وكريستال بالاس وولفرهامبتون وإيفرتون.

وتعتبر هذه الجولة مناسبة تمامًا لتفعيل إحدى الخواص، سواء "تريبل كابتن" أو "بينش بوست" أو "فري هيت"، مع استهداف العناصر المتألقة في الفرق الستة التي ذكرناها، لأن فرصتهم ستكون كبيرة في جلب النقاط.

وكما ذكرنا سابقًا، فإننا ننصح بوجود عنصرين على الأقل في التشكيلة، من ثلاثي المنافسة على اللقب مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول، وبالإضافة إلى تلك الخيارات، يمكن استهداف عنصر على الأقل من كريستال بالاس وولفرهامبتون وبورنموث وإيفرتون.

وإذا كانت تشكيلتك لا تضم 6 لاعبين على الأقل ممن سيخوضون مباراتين فالخاصية المناسبة في هذه الحالة هي "فري هيت"، وإذا كنت تمتلك أكثر من 8 لاعبين في التشكيلة من الفرق الستة، فيمكنك تفعيل "بينش بوست" بلا تردد.

أما بالنسبة لخاصية "تربل كابتن" فيمكن تأجيلها إلى الجولة 37، وهي جولة دبل أيضا، ومن المتوقع أن تشهد هذه الجولة غزارة تهديفية كبيرة، كما يمكن أيضا الإبقاء على خاصية "تربل كابتن" حتى الجولة الأخيرة من لعبة الفانتازي.

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