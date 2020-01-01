فيديو | وفاق سطيف يهزم اتحاد الجزائر ويُواصل الزحف للمقدمة

مباراة كبيرة في الدوري الجزائري

واصل وفاق سطيف نتائجه الممتازة في الدوري الجزائري مؤخرًا وأحرز انتصاره الرابع على التوالي بالفوز على اتحاد الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة الـ16 من البطولة.

ورفع الانتصار رصيد وفاق سطيف إلى 23 نقطة تقدم بهم للمركز الخامس، فيما توقف رصيده اتحاد الجزائر عند نقاطه الـ24 في المركز الرابع وبفارق الأهداف فقط عن شبيبة القبائل، ويتصدر شباب بلوزداد جدول الترتيب برصيد 32 نقطة يليه مولودية الجزائر بـ27 نقطة.

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وفاق سطيف نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف أحرزه مدافعه حسين لعريبي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا للضائع بمتابعة رائعة لتمريرة عرضية توجت هجمة ممتازة من كرة ثابتة.

وخطف الفريق هدفين سريعين في بداية الشوط الثاني، أحرز الأول منهما حسام الدين غشة بعد مواجهة فردية من حارس مرمى اتحاد الجزائر عند الدقيقة الـ55، وسجل الثاني أحمد قندوسي بتسديدة قوية ورائعة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ58.

وسجل عبد الكريم زواري هدف اتحاد الجزائر الوحيد في المباراة عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا للضائع بتسديدة متقنة من كرة ثابتة على حدود منطقة جزاء وفاق سطيف، وهو هدفه الرابع في الدوري الجزائري هذا الموسم.