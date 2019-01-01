وفاق سطيف: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد مدرب نور الدين زكري

النادي الجزائري يتوعد نور الدين زكري مدرب الفيحاء السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

توعد حسان حمّار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، الجهاز الفني السابق لفريقه بقيادة نور الدين زكري، الذي تعاقد مؤخرًا مع الفيحاء السعودي.

الفيحاء أعلن مساء أمس الأربعاء، عن التعاقد مع نور الدين زكري، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله من وفاق سطيف.

حسان حمّار قال خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد نبيل نجيز: "نادي وفاق سطيف سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الجهاز الفني السابق وفقًا للوائح الاتحاد الجزائري لكرة القدم".

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رئيس نادي وفاق سطيف تابع: "نور الدين زكري، وقع على عقد تدريب فريق آخر، دون أن يفسخ عقده معنا، وهذا مخالف للوائح والقوانين".

واختتم حمّار تصريحاته قائلًا: "كان من المفترض أن يفسخ المدرب عقده معنا، بنفس الطريقة التي شهدت عودته لوفاق سطيف، ولكن هذا الأمر لم يحدث".

وفاق سطيف تعاقد مع نبيل نجيز، المدير الفني السابق لفريق شبيبة الساورة، من أجل تدريب الفريق خلفًا لنور الدين زكري.