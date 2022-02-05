وفاة "ويكيبيديا" ميسي عن عمر يناهز 100 عام!

توفي المشجع دون هيرنان عاشق الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي.

وفاة هيرنان جاءت عن عمر 100 عام عقب أشهر قليلة من وصول رسالته للنجم الأرجنتيني وتواصل الأخير معه.

هيرنان كان يسجل كافة أهداف ليونيل ميسي بالورقة والقلم منذ اليوم الأول له في صفوف برشلونة الإسباني.

الجد الكبير كان يكتب يوم الهدف والمنافس ودقيقة تسجيل ميسي له، في نوتة خاصة به سجل فيها أكثر من 730 هدفًا.

وسجل حفيده مقطع فيديو له في الصيف الماضي نشره عبر الشبكة العنكبوتية سعيًا للوصول لليونيل ميسي.

Hernán tiene 100 años y anota a mano todos los goles que hace Messi. Lionel conoció su historia y se lo retribuyó con este saludo.



Por estas cosas también sos el mejor de todos, Pulga.pic.twitter.com/OatkzzqtzN — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 14, 2021

ووصل المقطع لميسي بعدها بأيام ليسجل رسالة لدون هيرنان، وصف فيها ما قام به بالجنون، وأعرب عن سعادته وامتنانه له.

جدير بالذكر أن ميسي يستعد في الوقت الحالي لخوض مواجهة صعبة مع باريس ضد ليل في الدوري الفرنسي مساء الأحد.