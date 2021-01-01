وفاة والد أليسون غرقاً في البرازيل

حادث مؤسف

فقد نجم ليفربول أليسون بيكر والده في حادث غرق بالبرازيل كما أعلنت الشرطة في بيانها الصادر قبل ساعات.

جوزيه أجوستينيو بيكر هو والد الثنائي أليسون ومورييل وسبق له اللعب كحارس مرمى أيضاً ولكن ليس على المستوى الاحترافي.

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وقال بيان الشرطة إن أجوستينيو تعرض للغرق في بحيرة بالقرب من منزله أثناء قيامه بالغطس الأربعاء.

وتم الإبلاغ عن فقدان الرجل في الخامسة من مساء الأربعاء، ثم أعلنت الشرطة في بيانها العثور على جثمانه في بحيرة لافراس دو سول.

وكان من عثر على الجثة صديق للعائلة وأحد العاملين بالحادية عشر والنصف مساء الأربعاء بعد مساهمة الشرطة في عمليات البحث.

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وأصدر نادي إنترناسيونال الذي سبق ولعب له أليسون في بداية مشواره قبل الاحتراف بياناً قدم فيه تعازيه في وفاة أجوستينيو، وانضم له عديد الأندية البرازيلية.

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 25, 2021

ولم يصدر أي تعليق رسمي من أليسون بعد على وفاة والده وموقفه من السفر إلى البرازيل من أجل مراسم الجنازة.