غارقًا في مسبح منزله .. وفاة نجم شيفيلد يونايتد السابق باليونان!

سيتم فحص الجثة لمعرفة أسباب الوفاة

توفى جورج بالدوك لاعب فريق باناثينايكوس، بعد أن وجدوا جثته غارقًا في مسبح منزله بالضاحية الجنوبية في اليونان.

بالدوك سبق له ولعب لعدة أندية إنجليزية وهي "ميلتون كينز دونز، نورثامبتون، تامورث، أكسفورد يونايتد، شيفيلد يونايتد"، ويلعب مع باناثينايكوس من 29 مايو 2023، كما لعب مع المنتخب اليونان.

وكشفت صحيفة "SPORT 24" اليونانية عن أن الساعات الأخيرة شهدت بحث زوجة بالدوك وأم طفله عنه، بعد أن فقدت الاتصال به خلال الساعات الأخيرة، حتى تم العثور على جثته في مسبح منزله.

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ويجري الأمن اليوناني حاليًا تحرياته من أجل التحقق من الحادث، حيث لم يتم اكتشاف أي شبهة جنائية، ولكن سيتم فحص الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

يُذكر أن بالدوك سبق ولعب مع شيفيلد يونايتد 219 مباراة، منها 83 بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 6 أهداف وصنع 16 هدفًا، وشارك مع فريقه بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، وقاد فريقه للتأهل إلى الدوري الممتاز مرتين.