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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

وفاة نجم ريال مدريد وإشبيلية السابق رييس

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Getty Images
اللاعب تعرض لحادث
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي إشبيلية وفاة لاعبه السابق خوسيه أنطونيو رييس بعد تعرضه لحادث سيارة مساء السبت في إسبانيا عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين.

ونشر النادي الإسباني بياناً عبر صفحته الرسمية ينعي فيه لاعبه السابق قائلا: "بكل الأسف والحزن نعلن وفاة رييس في حادث سيارة، لترقد في سلام".

النادي الإسباني ذكر في بيان لاحق أيضاً وفاة جوناثان رييس، نجل عم اللاعب، معه في نفس الحادث، مقدماً التعازي للأسرة.

كما نشر نادي إسبانيول الذي لعب له رييس أيضاً في موسم 2016-2017 نعياً عبر تويتر أبدى فيه حزنه على وفاة اللاعب الإسباني الدولي.

رييس كان بدأ مشواره مع النادي الأندلسي في عام 2000، ثم انتقل إلى أرسنال في 2004، ثم عاد معاراً إلى ريال مدريد وفاز معه بالدوري الإسباني.

انتقل رييس إلى الغريم أتلتيكو في 2007 وقضى معه أربعة أعوام حتى 2011، من بينهم إعارة لبنفيكا لموسم، ثم عاد لإشبيلية من 2012 وحتى 2016.

رييس خاض عدة تجارب مع إسبانيول، قرطبة، تيانشان، ومؤخراً كان يلعب مع إكسترامادورا بالدرجة الثانية الإسبانية، وساعد الفريق على البقاء.

رييس يملك سجلاً حافلاً من البطولات، إذ تُوج بالدوري الأوروبي في إشبيلية وأتلتيكو، وحقق الدوري في إسبانيا وإنجلترا والبرتغال.

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