وفاة "مشجع مدى الحياة" بسكتة قلبية في مباراة بإنجلترا!

يشعر النادي بحزن عميق

أعلن نادي بولتون واندررز وفاة المشجع الذي أصيب بسكتة قلبية خلال مواجهة ضيفه شلتنهام تاون، السبت الماضي، في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي.

وفي مدرجات ملعب ماكرون، عانى إيان بورسلو البالغ من العمر 71 عاما من سكتة قلبية، ليحصل على "إنعاش قلبي" قبل نقله إلى المستشفى، مع إلغاء المباراة باتفاق الفريقين.

وقال النادي في بيان اليوم: "يشعر بولتون واندررز بحزن عميق لتأكيد وفاة المشجع (مدى الحياة) إيان بورسلو من سكتة قلبية"

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وأضاف: "سيواصل النادي تقديم كل الدعم والرعاية للعائلة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأي شخص آخر تأثر بهذا الحادث المؤلم، أفكار كل شخص مرتبط ببولتون واندررز مع عائلة إيان وأحبائه في هذا الوقت الحزين".