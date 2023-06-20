وفاة لاعب ليتواني قبل مباراة منتخبه في تصفيات يورو 2024.. والأسباب غامضة!

توفي نجم كرة القدم الليتواني الدولي السابق كاروليس شفيدوكاس في ظروف غامضة وذلك قبل مباراة لمنتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا 2024.
تأكد ذلك مساء الإثنين، وتم إعلان وفاة اللاعب عن عمر يناهز 32 عاما لكن لم يتم الكشف عن شيء آخر.
وقد اندلعت الأخبار قبل مباراة ليتوانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام المجر مساء الثلاثاء حيث يحتل المنتخب الوطني حاليًا المركز الثاني في ذيل مجموعته في التصفيات.
ووفقًا لوسائل الإعلام الليتوانية، فقد أصبحت الشرطة الآن في قلب الحدث وتولت التحقيقات الأساسية في هذه المسألة.
وقد خاض لاعب خط الوسط 20 مباراة مع المنتخب الوطني خلال مسيرته الكروية، وكان آخر ظهور له في عام 2019.
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