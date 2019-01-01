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وفاة لاعب جنوب إفريقيا السابق فيليمون ماسينجا

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بطل أمم أفريقيا 1996 يفارق الحياة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

توفى مساء السبت النجم الجنوب أفريقي فيليمون ماسينجا عن عمر 49 عاماً بعد صراع مع المرض في الفترة الأخيرة.

ويعتبر ماسينجا من أساطير كرة القدم بجنوب أفريقيا، وأحد أفراد الجيل الذهبي المتوج بكأس أمم أفريقيا 1996 والمشارك في مونديال 1998.

ودخل ماسينجا لأحد مستشفيات جوهانسبرج في ديسمبر الماضي بسبب مرض غير معلن عنه، وكان يفترض أن يغادر ولكن حالته تدهورت.

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وسبق لماسينجا اللعب مع صان داونز، ليدز، سانت جالين السويسري، ساليرنتانا الإيطالي، والوحدة الإماراتي في مشواره المميز.

وحمل ماسينجا قميص بلاده في 58 مباراة دولية وسجل 18 هدفاً، أهمها أمام الكونغو الديموقراطية في تصفيات مونديال 98 والذي حسم العبور.

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