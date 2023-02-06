وفاة لاعب الفيصلي والوحدات السابق ونجله في زلزال سوريا

زلزال مدمر ضرب الأراضي السورية في وقت مبكر من فجر اليوم

نعى ناديا الوحدات والفيصلي لاعبهما السوري السابق نادر جوخدار ونجله تاج بعد وفاتهما في الزلزال الذي ضرب الأراضي السورية في وقت مبكر من فجر اليوم الإثنين.

وأوقع الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وعدة دول أبرزها مصر وتركيا وفلسطين فجر اليوم المئات من الضحايا ما بين قتيل وجريح بجانب الآلاف من المفقودين الذين مازالوا حتى الآن تحت أنقاض المباني المتضررة.

ونشر الفيصلي تغريدة على تويتر جاء فيها "يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة معالي المهندس نضال الحديد وأعضاء الهيئة العامة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير بالتعزية والمواساة من ذوي لاعبنا السوري السابق نادر جوخدار الذى وافته المنية هو ونجله إثر الزلزال الذى ضرب دولة سوريا الشقيقة صباح اليوم".

فيما جاء في تغريدة الوحدات "وفاة لاعب الوحدات السابق النجم السوري نادر جوخدار إثر الهزة الأرضية التي ضربت سوريا. نسأل الله الرحمة لجميع ضحايا الزلزال في شمال سوريا و تركيا".

المهاجم الذي تُوفي في عامه الـ45 بدأ مسيرته مع نادي الوثبة السوري ثم انتقل للدوري الأردني حيث لعب للفيصلي والوحدات قبل أن يعتزل اللعب عام 2008، وقد لعب لمنتخب سوريا خلال الفترة من 1995 حتى 1997 وشارك في كأس آسيا 1996، وقد انتقل لعالم التدريب بعد اعتزاله وعمل مدربًا لنادي زغرتا اللبناني العام الماضي.

نادي الوثبة والاتحاد السوري لكرة القدم والعديد من الهيئات الرياضية كانت كذلك ممن قدموا النعي لوفاة جوخدار وجميع ضحايا الزلزال.