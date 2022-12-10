وفاة صحفي أمريكي خلال تغطيته لمواجهة الأرجنتين وهولندا

شعر بمشكلة في 6 ديسمبر الجاري

أنباء صادمة انتهى بها اليوم الأول من ربع نهائي كأس العالم، بعد وفاة الصحفي الأمريكي جرانت وال خلال تغطيته لمباراة الأرجنتين وهولندا.

وقال شاهد عيان لشبكة "CNN" الأمريكية، إن وال انهار وسقط على الأرض خلال تغطيته للمباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2/2.

وأوضح منظمو بطولة كأس العالم في قطر، أن وال تلقى العلاج الطبي والفوري فور سقوطه، وتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى حمد العام ولكن محاولات إنقاذه لم تنجح.

وقامت اللجنة المنظمة للمونديال بالإشادة بحب وال الكبير لكرة القدم، وقدمتت التعازي إلى عائلته وأصدقائه وزملائه الإعلاميين.

وأشارت "CNN" إلى أن وال سبق أن شعر بوعكة صحية يوم 6 ديسمبر الجاري، وكشف عن ذلك خلال ظهوره في برنامج "Futbol"، حيث كانت لديه مشكلة في صدره واعتقد أنه يعاني من التهاب الشعب الهوائية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها شعوره بالمرض، حيث قال في 3 ديسمبر من نفس الشهر، إنه يعاني من استسلام غير إرادي في جسده وعقله أيضًا، بعد مباراة الولايات المتحدة وهولندا التي خسرتها بلاده.