"وفاة شكسبير" .. ليستر سيتي يودع أحد صناع معجزة البريميرليج

أسرته تصدر بيانًا لطلب احترام الحدث الجلل ومنحهم الخصوصية..

تلقى أنصار نادي ليستر سيتي الإنجليزي، نبأ حزينًا، بعد إعلان وفاة كريج شكسبير، المدير الفني السابق لفريق ليستر سيتي، عن عمر يناهز 60 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.

كان شكسبير مساعدًا لكلاوديو رانييري في موسم 2015-2016، عندما صنع ليستر واحدة من أعظم معجزات كرة القدم على الإطلاق، بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل شكسبير محل رانييري كمدرب في فبراير 2017، لكن بعد تعيينه بشكل دائم في يونيو من نفس العام، بعقد مدته 3 سنوات، تمت إقالته في أكتوبر.

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وعمل شكسبير أيضًا في وست بروميتش، هال سيتي، إيفرتون، واتفورد، أستون فيلا ونورويتش، وتولى منصب مساعد مدرب منتخب إنجلترا في عام 2016.

وجاء في بيان صدر نيابة عن عائلته عبر رابطة مديري الدوري الإنجليزي، أن شكسبير "توفي بسلام في منزله محاطًا بعائلته".

وأضاف: "في حين أن العائلة فخورة للغاية بإنجازاته الكروية كلاعب وكمدرب، بالنسبة لنا ولعائلته، فإنه سيظل دائمًا في المقام الأول زوجًا محبًا ومحبوبًا وأبًا وابنًا وأخًا وعمًا".

وتابع البيان: "الخسارة مدمرة لنا جميعًا، ونطلب منح الخصوصية في هذا الوقت العصيب للغاية، بينما نحاول التصالح مع فقدان شخص مميز للغاية والحزن عليه".