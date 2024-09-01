توفى قبل مباراة فريقه .. الإيفواري سول بامبا يخسر معركته أمام "السرطان"

وفاة نجم ليستر سيتي السابق

أعلن نادي أضنة سبور التركي، عن وفاة مدربه الإيفواري سول بامبا نجم ليستر سيتي وكارديف سيتي السابق، بعد صراع مع المرض، عن عمر يُناهز الـ39 عامًا.

ونشر نادي أضنة عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة، يُعلن خلالها عن أن سول شعر بالإعياء الشديد قبل مباراة الفريق ضد مانيسا ضمن منافسات الدوري التركي، ليتم نقله إلى مستشفى جامعة مانيسا جلال بايار.

وأضاف النادي التركي أن بامبا خسر معركته مع مرض السرطان، موجهًا تعازيه إلى أحبائه وعائلته على فقدانه.

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وكان بامبا يُعاني من مرض سرطان الدم، ليخسر معركته مع المرض، قبل مباراة فريقه أضنة ضد مانيسا التي فاز بها الفريق بخماسية مقابل هدف.

من جانبها نشرت شولي بامبا أرملة اللاعب الراحل عبر حسابها على منصة "إنستجرام" صورة لها رفقة زوجها، مُعلقة عليها برثاء بعد وفاته.

وقالت أرملة بامبا: "على مدار السنوات الماضية شاهدت سول وهو يُحارب السرطات، بقوة عقلية وجسدية مذهلة، ولسوء الحظ لم تكن معركة عادلة وفقط عندما كانت الأمور تتحسن أخذ منعطفًا ثم استسلم أخيرًا في 31 أغسطس".

وعبرت شولي عن حزنها قائلة: " كان شرفاً لي أن أحببته وتعلمت الكثير منه، إنه بطلي، قلبي ينفطر، يا لها من هدية أن تكون محبوباً من قبله".