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الدوري الفرنسي - ليج 1

وفاة حكم فرنسي بشكل مفاجئ أثناء التدريبات

هدى عزيز
1:21 م غرينتش+2 16‏/11‏/2022
Johan Hamel
خبر حزين للكرة الفرنسية

أعلن اتحاد حكام النخبة لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء تعرض الحكم الفرنسي يوهان آميل لوفاة مُفاجأَة عن عمر يناهز 42 عامًا.

وكشف تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الحكم الفرنسي تعرض لسكتة دماغية أثناء التدريب توفى على إثرها.

يوهان آميل شارك في مسابقة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى منذ موسم 2015-2016، بينما آخر ظهور له كان مساعد حكم فيديو خلال مواجهة باريس سان جيرمان أوسير يوم الأحد الماضي.

قاد يوهان 135 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وشهدت وفاته العديد من الرسائل العاطفية القوية جدًا وعبرت عدة نوادي عن تعازيها.

وتلقت رابطة الحكام الفرنسية ورئيسها أوليفييه لاماري العديد من رسائل الدعم من رؤساء الأندية ومسؤولي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، متأثرين بالأخبار المحزنة، بينما لم يتم تقرير أي شيء في انتظار اتخاذ إجراء من الآن وحتى استئناف الموسم لتحية ذكرى يوهان هامل.

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