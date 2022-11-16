وفاة حكم فرنسي بشكل مفاجئ أثناء التدريبات

خبر حزين للكرة الفرنسية

أعلن اتحاد حكام النخبة لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء تعرض الحكم الفرنسي يوهان آميل لوفاة مُفاجأَة عن عمر يناهز 42 عامًا.

وكشف تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الحكم الفرنسي تعرض لسكتة دماغية أثناء التدريب توفى على إثرها.

يوهان آميل شارك في مسابقة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى منذ موسم 2015-2016، بينما آخر ظهور له كان مساعد حكم فيديو خلال مواجهة باريس سان جيرمان أوسير يوم الأحد الماضي.

Le Club présente toutes ses condoléances à la famille et aux proches de Johan Hamel après cette terrible nouvelle.



Nos pensées accompagnent celles du football et de l'arbitrage français. https://t.co/lLmQz3C04b — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 16, 2022

Nous venons d'apprendre avec une immense tristesse le décès de Johan Hamel 🖤



L'Olympique Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble du corps arbitral français. pic.twitter.com/hiRwLjg1tz — Olympique Lyonnais (@OL) November 16, 2022

قاد يوهان 135 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وشهدت وفاته العديد من الرسائل العاطفية القوية جدًا وعبرت عدة نوادي عن تعازيها.

وتلقت رابطة الحكام الفرنسية ورئيسها أوليفييه لاماري العديد من رسائل الدعم من رؤساء الأندية ومسؤولي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، متأثرين بالأخبار المحزنة، بينما لم يتم تقرير أي شيء في انتظار اتخاذ إجراء من الآن وحتى استئناف الموسم لتحية ذكرى يوهان هامل.