ما هي حقيقة وفاة تركي آل الشيخ بسبب فيروس كورونا؟

حقيقة وفاة الوزير السعودي ومالك ألميريا الإسباني

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية حول الوزير السعودي تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، حيث تصدر نبأ وفاته محركات البحث.

آل الشيخ أصبح قليل الظهور عبر الشاشات وحتى عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يخوض حربًا مع عدد من الأمراض التي رفض أن يفصح عنها بشكل واضح، مكتفيًا بإعلان سفره إلى عدة بلدان خارجية كأمريكا وفرنسا لتلقي العلاج.

لفتة إنسانية من تركي آل الشيخ تجاه أهل مدينة ألميريا

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بعض التقارير الصحفية زعمت وفاة الوزير السعودي صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 38 عامًا، بعدما أنهكه فيروس كورونا المستجد، مدعية أن جسده لم يتمكن من مقاومة الفيروس في ظل معاناته من بعض الأمراض الأخرى.

متى كان آخر ظهور لتركي آل الشيخ؟

آخر ظهور للرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري كان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام"، في الثالث من إبريل الجاري، حيث نشر صورة له، يبدو عليه فيها الإعياء الشديد، دون أي يعلق عليها بأي كلمة.

وقبلها بيوم واحد، علق تركي أل الشيخ على صفحته الرسمية على "فيس بوك" على أزمة الأهلي المصري مع لاعبه أحمد فتحي، حيث كتب: "انتو عارفين سبب ابتعادي الفترة اللي فاتت … لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي اخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها … وعشان جمهور الاهلي ما يباتش زعلان … اللي يمشي يمشي نجيب قدّو مية مرة …".

أما آخر منشور له عبر "فيس بوك" فكان لتوضيح حقيقة توقيع أحمد فتحي لبيراميدز: "الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه ...".

هل توفي تركي آل الشيخ بسبب فيروس كورونا؟

بالبحث وراء أنباء رحيله عن عالمنا، والتفتيش بالحسابات الرسمية لوزارة الصحة السعودية فإنه لا صحة لما قيل عن وفاة الوزير السعودي تركي آل الشيخ، ولا يوجد حتى ما يشير إلى إصابته بفيروس كورونا.

وما يؤكد كذب إصابته بالفيروس المستجد أنه حريص على إطلاع متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي على كل جديد في حياته، إذ أنه يمتلك الشجاعة الكافية للإعلان حال وصول الكورونا له.