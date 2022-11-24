وفاة الإعلامي الرياضي السعودي مدني رحيمي

حصد الراحل عدد من البطولات مع الاتحاد لاعبًا وإداريًا

توفي إلي رحمة الله اليوم الخميس، الإعلامي الرياضي السعودي مدني رحيمي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 76 عامًا.

الراحل أصيب بجلطة قبل أربع سنوات، سببت له عديد المضاعفات، حتى فارق الحياة في المستشفى التخصصي الليلة.

وسبق لرحيمي قبل أن يقتحم المجال الإعلامي أن مارس كرة القدم لفترة ممثلًا نادي الاتحاد، ثم اتجه للعمل الإداري في النادي، حتى وصل لأن يكون أحد أبرز الأعضاء الشرفيين به.

وحقق الراحل عدد من البطولات مع العميد سواء لاعبًا (كأس الملك وكأس ولي العهد) أو إداريًا (كأس الاتحاد وكأس الملك وكأس ولي العهد).

ونعت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وعدد من الإعلاميين، الإعلامي الراحل، سائلين الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته.

رحم الله صاحب القلب الطيب، والابتسامة وخف الدم الدكتور مدني رحيمي، كان صديق للجميع، لا يحقد ولا يضر.

اللهم أغفر ذنبه وتجاوز عنه، وأجعله من الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. pic.twitter.com/OrAcH0CjXy — فـياض الشمري. (@fayadhalshamari) November 24, 2022