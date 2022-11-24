وفاة الإعلامي الرياضي السعودي مدني رحيمي
توفي إلي رحمة الله اليوم الخميس، الإعلامي الرياضي السعودي مدني رحيمي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 76 عامًا.
الراحل أصيب بجلطة قبل أربع سنوات، سببت له عديد المضاعفات، حتى فارق الحياة في المستشفى التخصصي الليلة.
وسبق لرحيمي قبل أن يقتحم المجال الإعلامي أن مارس كرة القدم لفترة ممثلًا نادي الاتحاد، ثم اتجه للعمل الإداري في النادي، حتى وصل لأن يكون أحد أبرز الأعضاء الشرفيين به.
وحقق الراحل عدد من البطولات مع العميد سواء لاعبًا (كأس الملك وكأس ولي العهد) أو إداريًا (كأس الاتحاد وكأس الملك وكأس ولي العهد).
ونعت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وعدد من الإعلاميين، الإعلامي الراحل، سائلين الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته.
📝| نعي.. pic.twitter.com/PN3ff6IAp5— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 24, 2022
رحم الله صاحب القلب الطيب، والابتسامة وخف الدم الدكتور مدني رحيمي، كان صديق للجميع، لا يحقد ولا يضر.— فـياض الشمري. (@fayadhalshamari) November 24, 2022
اللهم أغفر ذنبه وتجاوز عنه، وأجعله من الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. pic.twitter.com/OrAcH0CjXy
رحم الله الدكتور #مدني_رحيمي أبرز شخصية إدارية قادت فريق كرة القدم بنادي #الاتحاد فترة التسعينيات الميلادية. الذي توفي بعد معاناته من الجلطة التي تعرض لها قبل اربعة سنوات.— محمد البكيري (@m_bukairy) November 24, 2022
اشتهر بتصريحاته الجريئة الإعلامية. اداريا وناقدا. كما تميز مظهره بالسكسوكه وحطه (الغترة) الشهيره باسمه. pic.twitter.com/fkMA3tyQ9v