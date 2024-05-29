لغز وفاة الأسطورة .. القضاء الأرجنتيني يستجيب لطلبات عائلة مارادونا قبل محاكمة الأطباء

المحاكمة ستقام بواقع 3 جلسات أسبوعية

قررت المحكمة الجنائية في الأرجنتين، تأجيل المحاكمة في وفاة أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا، وذلك بعد مرور 4 سنوات تقريبًا على وفاته عن عمر يناهز 60 عامًا.

ووفقًا لـ"corriere dello sport" فقد حددت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات سان إيسيدرو بدء الجلسة بشأن أسباب وفاة أسطورة كرة القدم العالمية، والتي حدثت في 25 نوفمبر 2020، لتقام يوم 1 أكتوبر 2024 بدلًا من 4 يونيو المقبل.

وجاء قرار القضاة الأرجنتينيين على هامش تحليل الشكوى المقدمة من محامي جيانينا مارادونا (ابنته) وكلوديا فيلافان (زوجته)، لحل المسائل العالقة قبل المضي قدما وعدم إبطال الحكم.

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كما قبلت المحكمة طلب الممثل القانوني للقاصر دييجو مارادونا، نجل دييجو وزوجته فيرونيكا أوخيدا، لتسجيل وتصوير جلسات المحاكمة، والتي ستقام بواقع 3 جلسات أسبوعية.

وأشارت مصادر قضائية، إلى أنه سيتم الاستماع إلى أكثر من مائتي شاهد، في قضية وفاة مارادونا والمتهم فيها 8 أطباء وممرضين شكلوا فريق الرعاية الصحية الذي كان يرافقه بعد إجرائه عملية جراحية في الدماغ خلال شهر نوفمبر 2020.

ومن غير المرجح، وفقا لمصادر مطلعة، أن يتم الالتزام بهذا الموعد، بسبب استئناف تقدمت به إحدى الممرضات المتهمات.