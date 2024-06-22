وفاء يتمنى برشلونة استمراره.. تفاصيل رفض لامين يامال عرض بايرن ميونخ!

موهبة برشلونة أصر على البقاء في الماضي

ذكر صحفي "سكاي سبورت" كيري هاو، تفاصيل هامة من الماضي تخص الجناح الإسباني المميز لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب "لاروخا".

وكان لامين يامال هدفًا رئيسيًا للانتقالات لبايرن ميونخ عندما كان عمره 14 عامًا، حينها كان كل من حسن صالح حميديتش المدير الرياضي، وماركو نيبي المدير التقني حريصين جدًا على إحضار اللاعب الواعد إلى ميونخ.

رأوا بالفعل آنذاك إمكانية الحصول على جوهرة برشلونة، تمامًا كما فعلوا مع جمال موسيالا من قبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كان نيبي قد شاهد يامال في دوري الشباب قبل ثلاث سنوات، بعد ذلك كان هناك اجتماع مع وكيل اللاعب السابق إيفان دي لا بينيا في عام 2022 بشأن صفقة محتملة.

ولكن في النهاية لم يتم الانتقال لأن اللاعب لم ير أي سبب لمغادرة برشلونة، شيء يتمنى النادي الكتالوني أن يظل يامال محافظًا عليه في المستقبل.