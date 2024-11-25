"وغد قذر".. زوجة روني تكشف كواليس لقائهما بدونالد ترامب في البيت الأبيض

ماذا قال الرئيس الأمريكي؟

كشفت المذيعة الإنجليزية كولين روني، زوجة أسطورة مانشستر يونايتد واين روني، مدرب فريق بليموث أرجايل (الناشط في دوري الشامبيونشيب)، كواليس لقائهما السابق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقضى روني بعض الوقت في أمريكا، حيث ارتدى قميص دي سي يونايتد كلاعب (2018-2019) ثم مدربًا (2022-2023)، حيث التقى ترامب في فترته الرئاسية الأولى.

وقالت كولين، التي تلعب حاليًا دور البطولة في برنامج الألعاب " I m A Celebrity": "عندما كنا نقيم في الولايات المتحدة تمت دعوتنا للبيت الأبيض بمناسبة أعياد الكريسماس وذهبنا للقاء ترامب، والتقطنا الصورة الرسمية بالقرب من شجرة الكريسماس كما هو معروف".

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وأضافت: "(قال ترامب لابنه بارون: تأكدت؟ قلت لك، جميع لاعبي كرة القدم يحصلون على الفتيات الجميلات)، حسنًا، أخبرت أمي وأمي كانت مثل (يا له من وغد قذر)".

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي، الذي فاز بولاية ثانية مؤخرًا، أراد أيضًا من روني أن يعلم بارون "كيف يلعب كرة القدم".

وسأل مقدم البرنامج كولين إن كانت بشرة ترامب فعلًا برتقالية كما يظهر في الصور، فأجابت: "نعم، كان برتقاليًا جدًا".