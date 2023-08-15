وعد يسعد الهلال .. كواليس مكالمة الوليد بن طلال "التاريخية" مع نيمار

كواليس مكالمة الوليد بن طلال مع نيمار

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أجرى الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال السعودي، مكالمة هاتفية مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور؛ بعد توقيعه على عقود الانضمام إلى الزعيم، بشكل رسمي.

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الهلال أعلن اليوم الثلاثاء، التعاقد مع نيمار "31 سنة"؛ لمدة عامين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية بـ80 إلى 90 مليون يورو.

ونشر ابن طلال عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يظهر المحادثة التي جمعته مع الساحر البرازيلي، بتواجد فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية".

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وقال عضو الشرف الذهبي، موجهًا حديثه للنجم نيمار: "مرحبًا بك يا صديقي.. كيف حالك؟، من الرائع أن أراك أخيرًا في السعودية، الآن هي الرقم 1 في آسيا".

وأضاف في حديثه مع نجم الهلال الجديد: "من يجلس بجوارك الآن؛ هو فهد بن نافل، المسؤول الأول عن النادي رقم واحد في آسيا والشرق الأوسط.. حظًا سعيدًا لك، في الرياض".

ورد نيمار جونيور، على حديث الوليد بن طلال، بتقديم وعد له؛ بأنه سيبذل أقصى ما في وسعه، لتحقيق النجاح والإنجازات، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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