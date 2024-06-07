"وعد بهدية كبرى للجماهير في موسم الآسيوية" .. خالد العيسى يعلن الترشح لرئاسة الأهلي!

تعرف على هدية العيسى لجماهير الأهلي..

أعلن خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، في الدورة الماضية، عن ترشحه رسميًا لرئاسة النادي، في انتخابات الجمعية العمومية، التي تغلق أبواب الترشح، مساء اليوم (الجمعة)، لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين.

وتعهد العيسى، لجماهير الأهلي، بمفاجآت كبرى، حال فوزه في انتخابات رئاسة النادي، قائلًا إنه سيدعم المدرج الأهلاوي بـ50 ألف تذكرة خلال مباريات الموسم المقبل، فضلًا عن دعم النادي بمبلغ مليون ريال، إضافة إلى مبلغ سداد رسوم العضوية الخاصة، بقيمة 1.15 مليون ريال.

ونشر العيسى رسالة، عبر حسابه على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "إيمانًا منا بدور جماهيرنا الغالية المسوق الأجمل والأكبر لدوري روشن بحضورها الأعلى وفي إطار سعينا بمبادرات جديدة للوصول إلى مليون مشجع أهلاوي في الموسم القادم.. يسعدني أن أبدأ بنفسي وأعلن عن دعمي للمدرج الأهلاوي بـ(50) ألف تذكرة للعشاق الأوفياء من جماهيرنا الحبيبة خلال مباريات الموسم القادم، وبهذه المناسبة أعلن عن ترشحي لفترة رئاسية أخرى بإذن الله".

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ونجح الأهلي في إنهاء الموسم الرياضي 2023-2024، بالمركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة من 34 مباراة، ليحجز مقعدًا في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تنطلق بنظامها الجديد لأول مرة، بمشاركة 24 فريقًا من نخبة القارة، برفقة الهلال والنصر.

ومن المقرر أن يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، على مدار 5 أيام بين 8-12 يونيو، ثم الطعن ضد القائمة الأولية، في 13 يونيو، والنظر في الطعون لمدة 4 أيام، بين يومي 14 و17 يونيو، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين خلال يومي 18 و19 يونيو، تمهيدًا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية في 20 من الشهر الجاري.

وبعد إعلان القائمة الفائزة، يتم فتح باب الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية في 21 يونيو، ثم النظر في الطعون خلال يومي 22 و23 يونيو، قبل اعتماد وكيل الوزارة للشؤون الرياضة والشباب.