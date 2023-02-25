فيديو | وعد فأوفى .. تركي آل الشيخ يحقق أمنية الطفل السوري "عاشق كريستيانو رونالدو"

لفتة إنسانية رائعة استجاب لها النصر ووزير الترفيه وسط ما يعانيه أطفال سوريا حاليًا

ما مرت إلا ثمانية أيام فقط على كشف أحد الأطفال السوريين عن أمنيته الكروية إلا وكان تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، قد اتخذ خطوات جادة لتحقيقها له.

وسط الفترة الصعبة التي يعيشها أطفال سوريا حاليًا، في ظل تعرض بلادهم لزلزال مدمر في السادس من فبراير الجاري، راح ضحيته الآلاف ولجأ من نجى منه للاحتماء بالمخيمات، ساهم فاعلو الخير في إيصال صوت أحدهم للقيادات السعودية.

الطفل أعرب عن أمنيته لمقابلة رونالدو، وبدأت المناشدات خلال الأيام الماضية لمسلي آل معمر؛ رئيس النصر، وياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بجانب تركي آل الشيخ، وقد استجاب الأخير بالفعل.

وزير الترفيه السعودي نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لحظة وصول الطفل السوري رفقة والته وشقيقه الأصغر وشقيقته الكبرى للرياض، إذ قال عاشق رونالدو: "شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الحلوة، الله يحقق لك ما تتمناه يا رب، لا أصدق أنني جئت للسعودية".

ومن جانبه، تفاعل رئيس النصر مع الفيديو، إذ وعد بالسماح للطفل وعائلته بحضور أول مباراة للعالمي على ملعبه مرسول بارك.

جدير بالذكر أن العالمي من المقرر أن يحل ضيفًا على ضمك، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الليلة بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، فيما ستكون المباراة التالية على ملعب النصر أمام الباطن، في الثالث من مارس المقبل، ضمن الجولة الـ19.