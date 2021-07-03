وعد غريب من بيدري لجماهير إسبانيا حال الفوز بيورو 2020

بيدري جونزاليز نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لديه في جعبته مفاجأة للجميع حال فاز فريقه بيورو 2020.

كشف بيدري جونزاليز نجم فريق برشلونة عن مفاجأة لجماهير منتخب إسبانيا حال نجح الفريق في الفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

جاء هذا في تصريحات صحفية مع القناة الخامسة الإسبانية، وأكد خلالها أن شعوره بالإرهاق يسيطر عليه، لكنه يستطيع اللعب وتقديم المزيد للفريق في المباريات المقبلة.

ما الذي قاله بيدري عن خوضه لأكبر عدد من الدقائق في يورو 2020؟!

قال بيدري: "أنا أشعر بالقليل من التعب، لكنني لدي القوة للقيام بما هو أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف: "كل الفرق جيدة للغاية والجميع يمكنه أن يقصي أي منافس، ومواجهتنا ضد إيطاليا ستكون عظيمة".

ما هو وعد بيدري حال فاز المنتخب الإسباني بيورو 2020؟

وعد اللاعب جماهير برشلونة وإسبانيا بأن يقوم بحلاقة شعر رأسه كاملًا حال فاز منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وصرح بيدري: "أن ألعب لإسبانيا وبرشلونة كان ذلك بمثابة الحلم بالنسبة لي، أتمنى أن نستمتع بمواجهة نصف نهائي البطولة".

وأردف: "لو نجحنا في الفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 سأقوم بحلاقة رأسي كاملة".

جدير بالذكر أن بيدري كان أكثر من ركض في يورو 2020 وغطى ساحة في البطولة أكثر من أي لاعب آخر بحسب إحصائية نشرتها "ESPN" اليوم السبت.

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