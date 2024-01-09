بعد وعد ستيفن جيرارد .. الاتفاق يخطف نجم النصر ويقترب من آخر!

أحمد فرهود
Steven Gerrard - Al Nassr vs Al IttifaqGOAL AR
Al Nassr FCAl Fateh FCSteven Gerrardدوري روشن السعوديانتقالات

ستيفن جيرارد وعد بدعم الاتفاق بنجوم محليين وعالميين كبار

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

وافق نادي النصر السعودي، على "رحيل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الاتفاق الذي يقوده فنيًا الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ حيث توّج بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه، مع احتلال المركز الثاني في دوري روشن السعودي، والتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ودور الـ16 من المسابقة الآسيوية.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، مساء اليوم الثلاثاء، انتقل عبد الله مادو، قلب دفاع الفريق النصراوي، إلى الاتفاق؛ في انتظار الإعلان الرسمي من الناديين.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن خالد الغنام، جناح نادي النصر، بات قريبًا هو الآخر، من الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الغنام قد ينتقل إلى الاتفاق أو الفتح، اللذين أبديا رغبة قوية للغاية، بالتعاقد مع الجناح الشاب البالغ من العمر 23 سنة.

وأيّد عبد العزيز العصيمي، تعاون النصر مع فريقي الاتفاق والفتح؛ قائلًا: "المفاوضات والإعارات؛ لابد أن تكون مبنية مع أندية متوافقة معك بالمصالح".

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

اختيارات المحررين