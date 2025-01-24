"وعد جيسوس" يحسم موقف علي البليهي تجاه عروض الأهلي ونيوم

الحسم يقترب..

أصبح علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قريبًا من تجديد عقده مع الزعيم، لمدة موسمين مُقبلين، في ظل وجود رغبة من قِبل ناديي الأهلي ونيوم، للتعاقد معه، مستغلين دخوله الفترة الحرة مع الزعيم.

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وكان الإعلامي علي هبه، قد نوّه إلى مشكلة البليهي في مفاوضاته مع الهلال، مؤكدًا أنه لم يوافق على التجديد، كونه معترضًا على المقابل المادي المُقدم له من قِبل النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، تحدث بشكل خاص مع البليهي، وأخبره بأنه ينوي الاعتماد عليه في قائمة الأزرق، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، الأمر الذي شجع اللاعب للموافقة على التجديد مع الفريق، رغم رغبة الأندية الأخرى.

وانتقل البليهي إلى صفوف الهلال، في صيف 2017، قادمًا من الفتح، فيما خاض اللاعب 238 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين، كما توج بالعديد من الألقاب؛ بين الدوري السعودي (5 مرات)، كأس خادم الحرمين الشريفين (3 مرات)، كأس السوبر السعودي (3 مرات)، دوري أبطال آسيا (مرتين)، فضلًا عن فضية كأس العالم للأندية.

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ويعتمد جيسوس بصورة أساسية، على البليهي في التشكيل الأساسي للهلال، والذي يستعد للمشاركة في مونديال الأندية، والذي تستضيفه الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 14 يونيو، وحتى 13 يوليو المُقبل، حيث يلعب الأزرق في المجموعة الثامنة، برفقة ريال مدريد، ريد بول سالزبورج، باتشوكا.