وعد جديد من كريستيانو رونالدو .. ومدرب النصر يقدم اقتراحًا مثيرًا لعالم كرة القدم

تصريحات كريستيانو رونالدو ولويس كاسترو بعد الكلاسيكو

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قدّم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وعدًا جديدًا إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد الفوز على الأهلي، مساء الجمعة.

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النصر فاز على الأهلي (4-3)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووعد رونالدو في تصريحات مع فضائية "SSC"، جماهير نادي النصر، بتقديم مستوى أفضل من ما يقدمه الآن، وذلك خلال الفترة القادمة؛ قائلًا: "أنا أعشق هذه اللعبة".

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وشدد الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 38 سنة، على أنه لا يركز كثيرًا في مسألة تقدمه في السن، بل يعمل باستمرار لخدمة فريقه، وقيادته لتحقيق الانتصارات.

وأعرب كريستيانو، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أن الجميع يتعامل معه بشكل أكثر من رائع.

ومن ناحيته.. قدّم البرتغالي لويس كاسترو، اقتراحًا جديدًا في عالم كرة القدم، متمنيًا أن يتم تطبيقه خلال الفترة القادمة.

وطالب كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي، بزيادة المدة الزمنية لاستراحة ما بين الشوطين؛ خاصة أنه أحيانًا يريد أن يشرح للاعبيه بعد الأخطاء، التي ارتكب في الـ45 دقيقة الأولى، ولا يتمكن من ذلك.

وعن حديثه مع حكم المباراة.. قال: "إنه برازيلي، وأنا عملت هناك لفترة؛ لذلك طلبت منه أن يوصل سلامي إلى جميع من تعاملت معهم، في هذه البلاد".

وبخصوص استكمال المدافع علي لاجامي المباراة، وهو مصاب، أكد لويس كاسترو، على أن اللاعب يجب أن يضحي في بعض الأحيان، من أجل الفريق؛ حيث طلب منه الاستمرار في الملعب، حتى لا يضطر إلى مواجهة الأهلي بـ10 نجوم فقط، بعد انتهاء جميع التغييرات.

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