خطوة جديدة للمدرب الألماني..

أعلنت شركة ريد بول اليوم الأربعاء تعيين الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، في منصب "رئيس لكرة القدم العالمية بالشركة التي تضم أندية عديدة من بينها لايبزيج ونيويورك ريد بول وريد بول سالزبورج".

وقالت ريد بول في بيان رسمي: "المدرب الألماني لن يشارك في العمليات اليومية للأندية، لكنه سيقدم رؤية إستراتيجية ودعما للمديرين الرياضيين الفرديين في تطوير فلسفة المجموعة"، كما سيدعم عمليات اكتشاف المواهب العالمية يسهم في تدريب وتطوير المدربين".

من جهته، علق المدرب الألماني: "بعد قرابة 25 عامًا على مقاعد المدربين، الآن أريد تطوير وتحسين ودعم مواهب كرة القدم المذهلة، متحمس للغاية للمشاركة في مشروع مثل هذا".

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وأوضح كلوب، الذي سيبدأ مهامه الإدارية الجديدة مطلع يناير 2025: "أرى دوري في المقام الأول كمستشار للمدربين وإدارة أندية ريد بول".

وذكرت شبكة "سكاي" الألمانية، أن عقد كلوب مع ريد بول يحتوي على شرط رحيل إذا أتيحت له الفرصة ليصبح مدربًا لمنتخب بلاده.