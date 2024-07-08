وضع عقبتين في طريق الصفقة .. مانشستر سيتي يُفاجئ النصر بشأن إيدرسون

النصر حصل على موافقة اللاعب ولكن!

يبدو أن طريق النصر نحو حسم صفقة البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي لن يكون معبدًا أبدًا، وذلك رغم حصول النادي السعودي على موافقة اللاعب.

مصادرنا في البرازيل كانت قد أكدت موافقة إيدرسون على عرض النصر لضمه، مشيرة إلى أنه سيُوقع على عقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لثالث مقابل حصوله على 30 مليون يورو سنويًا.

مسؤولي النادي العاصمي اتجهوا بعد ذلك لإقناع السيتي بالموافقة على ترك صاحب الـ30 عامًا لكن يبدو أن الأمر لن يكون سهلًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أفادت أن مسؤولي النادي الإنجليزي يرغبون في استمرار إيدرسون معهم، مشيرة إلى أن النادي يُجهز له عقدًا جديدًا يتضمن راتبًا محسنًا لضمان استمراره حتى بعد نهاية عقده الجاري في صيف 2026.

رغبة السيتي في الحفاظ على لاعب بنفيكا السابق تُمثل العقبة الأولى في طريق النصر لحسم الصفقة لصالحه، وإن تخطاها سيجد الثانية وهي المبلغ الكبير الذي حدده بطل إنجلترا للموافقة على رحيل لاعبه والذي وصل، حسب ديلي ستار، إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن إيدرسون يلعب في صفوف "السيتزنس" منذ صيف عام 2017، عندما انضم إليه قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وقد شارك في 332 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مستقبلًا خلالهم 257 هدفًا ومحافظًا على نظافة شباكه 155 مرة.