وضع حدًا لكل الأخبار .. أراوخو يبعث رسالة لجماهير برشلونة بشأن مستقبله!

رسالة من أراوخو لجماهير برشلونة...

بعث رونالدو أراوخو، لاعب برشلونة، رسالة إلى جماهير فريقه بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، في ظل الأنباء التي ربطته بالرحيل عن البلوجرانا، بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط المدافع الأوروجوياني، بحسب التقارير الصحفية الرحيل عن صفوف برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسط اهتمام من بايرن ميونخ الألماني.

وقال أراوخو في تصريحات لشبكة "DAZN" عند طلب منه توجيه رسالة لجماهير برشلونة حول مستقبله: "الجميع يعرف انني سعيد جدًا هنا، أحاول إظهار ذلك في كل مرة أرتدى فيها هذا القميص، سأبذل قصارى جهدي دائمًا".

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وكانت إدارة برشلونة، أكدت في أكثر من مرة أن اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، لا يمكن المساس به، ولكن التقارير الصحفية تشير إلى حاجة برشلونة لبيع اللاعب لحل الأزمة المالية.

جدير بالذكر أن أراخو، شارك مع الفريق الكتالوني هذا الموسم في 30 مباراة بمختلف المسابقات، ووصل مع فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة القادمة من الدوري الإسباني مساء الأحد القادم.