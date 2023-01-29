وضع إنتر أمام الأمر الواقع .. سكرينيار يعترف بالتوقيع لباريس سان جيرمان

أعلن اللاعب ميلان سكرينيار نجم فريق إنتر عن توقيعه لعقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي لينضم لهم في أقرب فرصة قادم.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها لموقع "Futbolsfz" وأكد خلالها أن الأمر بين الفريقين في الوقت الحالي، وأنه ينتظر انتهاء المفاوضات بينهما.
وقال سكرينيار: "نعم الأمر صحيح، لقد وقعت مع باريس سان جيرمان بالفعل، في الوقت الحالي انتظر وصول الناديين لاتفاق سويًا".
وأكد فابريتسيو رومانو أن باريس سان جيرمان يريد أن يضم اللاعب في يناير الجاري من أجل الاستعانة به في تحسين دفاعات الفريق.
وذكر أن النادي الإيطالي يرفض بيع اللاعب بأقل من 20 مليون يورو، بينما يرى النادي الفرنسي إن ذلك المبلغ مبالغ فيه في ظل أن اللاعب سيكون متاحًا بشكل مجاني خلال أشهر قليلة.
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