وصيف كأس العالم يطلب الانضمام للاتحاد ومارسيلو جاياردو يصدمه بالرد

النجوم أصبحوا يطلبون اللعب في الدوري السعودي

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يبدو أن المرحلة القادمة ستشهد انعكاس الصورة في سوق الانتقالات، حيث لن تسعى الأندية السعودية خلف نجوم العالم في مختلف القارات، بل سيحرص النجوم على الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

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موقع "rivernoticias" الأرجنتيني كشف عن تواصل إنزو بيريز نجم ريفر بليت السابق مع مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد لعرض خدماته وطلب الانضمام للعميد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الموقع أكد أن جاياردو صدم بيريز، وصيف كأس العالم 2014 مع الأرجنتين، ورفض طلبه، موضحًا له أن الاتحاد يمتلك أكثر من لاعب في خط الوسط وليس بحاجة له.

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صاحب الـ37 عامًا كان قد ارتدى قميص ريفر بليت قادمًا من فالنسيا عام 2017 بطلب من جاياردو المدير الفني للعملاق الأرجنتيني آنذاك، وقد استمر معه حتى الأول من يناير الجاري حيث انتهى عقده ولم يُجدد، ولذا يُعد لاعبًا حرًا حاليًا.

يُشار إلى أن الاتحاد يُخطط لتغيير شامل في خريطة لاعبيه الأجانب، حيث يستعد للتخلي عن عدد كبير منهم خلال يناير الجاري والصيف القادم واستبدالهم بلاعبين أعلى جودة.

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