وصيف كأس العالم يفتح باب العودة للهلال يوماً ما

أشاد مدرب كرواتيا بمستويات سالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فتح المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، الباب للعودة إلى قيادة نادي الهلال السعودي من جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال وصيف كأس العالم رداً على سؤال صحيفة "الرياضية" حول إمكانية العودة لقيادة الهلال : قد أعود يوماً ما للهلال ولا أعلم ما يخبئه لي المستقبل.

وفي نفس الصدد، عبر زلاتكو عن سعادته بحضور مباراة المنتخب السعودي أمام كوريا الشمالية أمس، والتي حقق فيها الأخضر فوزاً كبيراً. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأشاد مدرب كرواتيا بمستويات سالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك، قائلاً: “دربتهم وأعرفهم جيداً.

📣وفقًا لبرنامج الوقت الأصلي.#النصر أنهى التعاقد مع مدرب #بنفيكا السابق روي فيتوريا. pic.twitter.com/YdkgfOCNEF — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 8, 2019

أنهى زلاتكو تصريحاته ليؤكد على ارتباطه بعقده الحالي مع المنتخب الكرواتي، الذي يستعد لتصفيات كأس أوروبا 2020.