وصيف كأس العالم يفتح باب العودة للهلال يوماً ما
ماجد جزر فيسبوك تويتر
فتح المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، الباب للعودة إلى قيادة نادي الهلال السعودي من جديد خلال الفترة المقبلة.
وقال وصيف كأس العالم رداً على سؤال صحيفة "الرياضية" حول إمكانية العودة لقيادة الهلال : قد أعود يوماً ما للهلال ولا أعلم ما يخبئه لي المستقبل.
وفي نفس الصدد، عبر زلاتكو عن سعادته بحضور مباراة المنتخب السعودي أمام كوريا الشمالية أمس، والتي حقق فيها الأخضر فوزاً كبيراً.
وأشاد مدرب كرواتيا بمستويات سالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك، قائلاً: “دربتهم وأعرفهم جيداً.
📣وفقًا لبرنامج الوقت الأصلي.#النصر أنهى التعاقد مع مدرب #بنفيكا السابق روي فيتوريا. pic.twitter.com/YdkgfOCNEF — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 8, 2019
أنهى زلاتكو تصريحاته ليؤكد على ارتباطه بعقده الحالي مع المنتخب الكرواتي، الذي يستعد لتصفيات كأس أوروبا 2020.