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كأس العالم للأندية

وصيف كأس العالم يدعم العين قبل مواجهة ريال مدريد

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يلتقي العين الإماراتي بعد قليل أمام نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن ​زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم،​ مساندته لنادي ​العين​، في نهائي ​كأس العالم للأندية،​ عند مواجهة بطل أوروبا نادي ​ريال مدريد​ الإسباني اليوم السبت.

ونشر وصيف كأس العالم الأخيرة تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "حظ موفق عيناوي".

ويلتقي العين الإماراتي بعد قليل أمام نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية التي تُقام نسختها الحالية في الإمارات.

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وكان داليتش قد سبق وأن درب نادي العين الإماراتي من عام 2014 وحتّى عام 2017، قبل أن يستلم مهمة تدريب منتخب كرواتيا، وحصده المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

يُذكر أن الفريق العيناوي قد أداء راقي خلال النسخة الحالية من البطولة، وتمكن من التأهل إلى مباراة النهائي عقب تخطي عقبة ريفر بليت الأرجنتيني الصعبة.

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