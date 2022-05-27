وصيف بطل العالم .. منتخب السعودية يعلن عن آخر ودية قبل المونديال

الأخضر ينهي استعداداته بمواجهة من العيار الثقيل

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، عن تفاصيل آخر مباراة قبل انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022، والتي يستعد لها الأخضر خلال الوقت الحالي.

الأخضر السعودي يبدأ الإعداد لكأس العالم

أعلن أمس الخميس، الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الأخضر للمعسكر الإعدادي الأول، لبطولة كأس العالم قطر 2022. "تعرف عليها من هنا"

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة معسكر إعدادي في مدينة اليكانتي الإسبانية، خلال الفترة من 31 مايو الجاري، وحتى 9 يونيو المقبل.

المعسكر الإعدادي الأول سيشهد خوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين، الأولى أمام كولومبيا يوم 5 يونيو، والثانية أمام فنزويلا يوم التاسع من نفس الشهر، وذلك على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

السعودية يختتم استعداده بمواجهة وصيف بطل العالم

وأعلن المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مواجهة منتخب كرواتيا، قبل سفر بعثة الأخضر إلى قطر.

المنتخب السعودي أكد أن المواجهة الأخيرة ستكون أمام منتخب كرواتيا، يوم 16 نوفمبر بالعاصمة السعودية الرياض، قبل السفر إلى قطر للمشاركة بكأس العالم.

منتخب كرواتيا هو وصيف بطل العالم، حيث خسر المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة 2018 التي أقيمت في روسيا، أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

🟢👋 المباراة الوداعية لجماهيرنا قبل السفر إلى #قطر ، ستكون أمام منتخب كرواتيا 🇭🇷



منها ستنطلق رحلتنا إلى المونديال السادس بشكلٍ رسمي 🔥



موعدنا 16 نوفمبر في الرياض ⏳ pic.twitter.com/kGc1Vjvvj6 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) May 27, 2022

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