مفاجآت في وصية بيليه .. نصيب ضخم لزوجته وظهور ابنة غامضة

صدمة بعد وفاته بيليه يعترف بابنته غير الشرعية!

سترث زوجة بيليه الأسطورة البرازيلية 30 في المئة من أصوله حسب وصيته التي تضمنت أيضاً الإشارة إلى أمرأة قد تكون ابنة بطل العالم 3 مرات غير المعترف بها، بحسب ما أفاد لويس كينيل محامي الزوجة لوكالة "فرانس برس".

حدد بطل العالم ثلاث مرات في وصيته أن زوجته الثالثة والأخيرة، مارسيا سيبيلي أوكي تحتفظ بـ 30 في المئة من أصوله، بما في ذلك المنزل الذي عاشوا فيه، وهو منتجع صحي في ساو بولو، ويشمل ميراثها هذا السكن وممتلكات أخرى وحصة في علامة بيليه التجارية، كما أوضح محامي أرملة النجم البرازيلي الراحل، الذي حدد أن الجرد الكامل لم يتم تنفيذه بعد وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي للتركة غير معروف.

وأضاف المحامي أن الوصية تشير إلى احتمال أن يكون لدى بيليه ابنة غير معترف بها يحق لها الحصول على جزء من الـ 70٪ المتبقية من التركة، والتي تم حجزها للأبناء السبعة الآخرين للاعب الأسطوري السابق.

وقال المحامي: "إمكانية وجود ابنة أخرى سيعتمد التعرف عليها على اختبار الحمض النووي الذي لا يمكن إجراؤه على بيليه بسبب الوباء وحالته الصحية".

وأضاف: "إنها برازيلية تطلب الاعتراف بها على أنها ابنته ولا نعرف الكثير عنها سوى أنها اتخذت إجراءات قانونية في البرازيل لإجراء بحث عن الأبوة".

يذكر أنه في سبتمبر 2022، أمرت محكمة ساو باولو بيليه بالخضوع لاختبار الحمض النووي، ويجب أن يتم تنفيذ هذا الأمر الآن في أحد أطفاله المعترف بهم، وستكون هذه المرأة الطفل الثامن لأسطورة كرة القدم البرازيلية في حالة التأكد من ذلك.