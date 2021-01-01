وصول لابورتا إلى برشلونة يفتح الباب أمام انضمام دي ليخت

رايولا هو كلمة السر

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن وصول جوان لابورتا إلى رئاسة برشلونة سيكون مفتاحًا للتواصل بين إدارة برشلونة وبين ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

سيتم ذلك عن طريق استغلال الرئيس الجديد للنادي الكتالوني للعلاقة الودية والتي تجمعه بوكيل الأعمال الإيطالي الشهير مينو رايولا، والذي يعد دي ليخت أحد موكليه في العالم.

وبعد حسمه للانتخابات بنجاح وبعدما أصبح رئيسًا لبرشلونة، تبدو خطة جوان لابورتا الآن هي البدء في التخطيط للتعاقدات التي ستعزز الفريق للموسم المقبل

يُفترض وصول إريك جارسيا البحث عن مهاجم صريح كأولويات، ولكن قد يكون هناك أيضًا تعاقدات أخرى لكي يقوم النادي الكتالوني بتجديد الدماء بعد فترة صعبة عاشها.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت رغبة برشلونة في ضم لاعب المدافع الدولي الهولندي والذي كان هدفًا للنادي الكتالوني قبل عامين أي قبل انضمامه إلى صفوف السيدة العجوز.

الأزمة المالية الحالية التي تمر بها كافة الأندية بسبب فيروس كورونا، ربما تجبر برشلونة على التخلي عن بعض الأهداف، ولكن في ظل وجود الرئيس الجديد ستبقى المحاولات قائمة وكل الاحتمالات مفتوحة.

ظهر اسم دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ الذي أعلن رحيله عن الفريق البافاري في نهاية الموسم الحالي، والذي يعد ريال مدريد أحد أبرز المهتمين بضمه، إلى جانب التواصل مع رايولا من أجل دي ليخت.

الكرة الذهبية 2021 .. من الأقرب بعد مرور شهرين من العام الجديد؟

الجدير بالذكر أن جوان لابورتا يسعى لتضميد جراح الفريق الكتالوني بعد فترة صعبة عاشها الفريق تحت رئاسة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.