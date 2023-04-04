وصل من البرازيل .. نجل بطل الدوري يُختبر في النصر ويُرحب باللعب للمنتخب السعودي

هل يكون أول برازيلي يلعب للأخضر؟

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يتواجد في الرياض حاليًا البرازيلي إلتون جوزيه الذي سبق أن تُوج بالدوري السعودي مع الفتح موسم 2012-2013 وارتدى قميص النصر خلال الفترة من يوليو 2007 حتى أغسطس 2009، ويصطحب معه نجله إلتينيو.

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جوزيه لا يتواجد في الرياض لمجرد السياحة وزيارة أصدقائه القدامى، بل كذلك للتواجد مع نجله صاحب الـ14 عامًا والذي يستعد لخوض اختبار في نادي النصر لمدة 10 أيام لبحث إمكانية التعاقد معه مستقبلًا.

إلتينيو كشف خلال حوار مع صحيفة "بورتال جوليدا" البرازيلية أن اختباره في النصر جاء بفضل حديث والده مع رئيس النادي وطلبه ذاك مباشرة، مشيرًا إلى سعادته البالغة بالحصول على فرصة الالتقاء بالنجم كريستيانو رونالدو وغيره من نجوم الفريق الأصفر.

اللاعب الذي يلعب في وسط الملعب قال أن والده والنجم ليونيل ميسي هما مثله الأعلى في كرة القدم، وأضاف حول مميزاته الفنية "أجيد التمرير وأمتلك رؤية جيدة للملعب، أحب المراوغة الإيجابية وأحسن التعامل مع الكرات الثابتة كذلك".

وحول أحلامه، قال إلتينيو "أحلم باللعب في كأس العالم والفوز بجائزة الأفضل في العالم"، وأتم حول إمكانية الحصول على الجنسية السعودية "نعم، أفكر باللعب للمنتخب السعودي".

Shahid