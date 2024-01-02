وصلت إلى مدريد.. جيني هيرموسو تستعد للإجهاز على روبياليس!

قضية "القبلة" الشهيرة التي أثارت الجدل..

وصلت الدولية الإسبانية جيني هيرموسو إلى محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد من أجل إكمال أقوالها وتقديم مزيد من الأدلة فيما يعرف بفضية القبلة الشهيرة والمتهم فيها رئيس الاتحاد الإسباني الأسبق لويس روبياليس.

ومن المنتظر أن تكون جلسة الاستماع الحالية بها العديد من الأدلة المقدمة من طرف هيرموسو التي تلعب في المكسيك على تعمد روبياليس القيام بسلوكيات خاطئة وبغير رضا اللاعبة فيما يتعلق بواقعة القبلة.

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الجلسة ستكون مغلقة وغير مسموح بنشر تفاصيلها في الوقت الراهن لإتاحة الفرصة للقضاء الإسباني كي يحدد مدى تعمد روبياليس من عدمه.

بينما يؤكد روبياليس أن القبلة كانت عفوية وأنها لم تكن تحمل أيًا من معاني التطاول الجسدي المتهم بها الآن من قبل القضاء الإسباني.

وكانت هذه القبلة قد جذبت كل الاهتمام بعد تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات 2023 بينما كان سلوك روبياليس أثناء الاحتفال محل جدل كبير، وأدت الضغوط إلى رحيله من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ومنع "فيفا" مزاولته لأي نشاط رياضي.