وصلت إلى التحريض! .. "أندية الصندوق تحاول بشتى الطرق ضم تمبكتي"

الأندية تفعل كل شيء من أجل إقناع تمبكتي بالرحيل عن الشباب

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ليس بالسر أن حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، أصبح هدفًا لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى الجميع للحصول على خدماته.

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تمبكتي فرض نفسه ضمن أفضل مدافعي الكرة السعودية خلال الوقت الحالي، بعد تألقه رفقة فريقه الشباب والمنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

وعلق الإعلامي الرياضي خلف ملفي على تلك الأخبار عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أن الأمر وصل إلى تحريض اللاعب على التمرد.

وجاء نص تغريدة ملفي كالآتي: "حسان تمبكتي ملتزم بعقد مع نادي الشباب، ولا يحق لأحد مفاوضته مالم يأذن ناديه بخطاب رسمي، ولا يحق للاعب الدخول في مفاوضات ما لم تسمح له إدارة الشباب".

وأضاف: "الرئيس السابق للشباب خالد البلطان، أعلن أنه رفض عرضين بـ 45 مليون ريال و 60 مليون، محافظًا على مكتسبات النادي للإدارة الجديدة التي للتو بدأت مهامها، ولم تتحدث في هذا الشأن".

واختتم ملفي تصريحاته قائلًا: "المشكلة لم تقتصر على تسريبات من أندية بمبالغ خيالية، بل هناك إعلاميين (يحرضون) اللاعب على (التمرد)، بحجة الذهاب لناد (جماهيري) من (أندية الصندوق)، وهذا إضرار باللاعب ومخالف للائحة الاحتراف، وحسب ما يتردد، عقده أربع سنوات بعشرة ملايين سنويًا، ما يحدث حاليًا، ضغوط على إدارة جديدة تواجه تحديات قوية جدًا".

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