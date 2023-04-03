وصلته العديد من العروض .. الهلال يحسم مستقبل ميشايل

تامر أبو سيدو
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Michael Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
انتقالاتالهلالدوري روشن السعوديMichael

الجناح البرازيلي بين البقاء والرحيل عن الرياض

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حسم الهلال مستقبل جناحه البرازيلي ميشايل وأكد استمراره معه خلال الموسم القادم مغلقًا الباب في وجه الأندية البرازيلية الراغبة في ضم اللاعب.

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صحيفة بولافيب أوضحت أن ريناتو جاوتشو المدير الفني لجريميو طلب التعاقد مع ميشايل في سوق الانتقالات الشتوي، وقد حاول النادي الحصول على توقيعه بالفعل لكن إدارة الهلال رفضته وعروضًا أخرى بسبب منع النادي من القيد.

وأضافت الصحيفة أن المدرب مازال على تواصل مع الجناح البرازيلي ويرغب في ضمه خلال الصيف القادم، لكن الانقلاب الكبير في وضع ميشايل في الهلال وتحوله من لاعب بديل إلى أحد نجوم الفريق الأساسيين غير من رأي ناديه بشأن مستقبله.

الصحيفة أوضحت أن الهلال أبلغ ميشايل برفض جميع العروض المقدمة له من البرازيل، على الأقل خلال عام 2023، لأنه أصبح عنصرًا فعالًا ومهمًا في الفريق، مما مثل صدمة للأندية الراغبة في ضمه.

يُشار إلى أن ميشايل لعب مع الهلال 45 مباراة سجل بها 9 أهداف وصنع مثلهم.

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