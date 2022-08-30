لماذا يتنبأ البعض للمدافع الإسباني أنه سيكون خليفة البرازيلي في العالمي؟

"خليفة بيتروس ماتيوس" ربما سيكون كذلك المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس الوافد الجديد لنادي النصر السعودي..

العالمي أعلن أمس الإثنين، التعاقد مع صاحب الـ32 عامًا لمدة موسم وحيد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، ليكمل عقد صفقات النصر الصيفية.

Shahid

من كان متابعًا لمسيرة جونزاليس في الدوري الإسباني والفرنسي، يتنبأ له أنه سيكون خليفة البرازيلي بيتروس ماتيوس بالنصر.

بيتروس كان معروفًا باستفزاز الخصوم والتأثير على معنوياتهم بالملعب بتصرفاته غير المتوقعة والاستفزازية سواء داخل الملعب أو خارجه، لذلك ربطه علاقة خاصة بجماهير العالمي، التي بكت على رحيله، إذ كانت تعتبره روح الفريق بالملعب.

في السطور التالية نعرفكم أكثر عن ألفارو جونزاليس، ولماذا يتنبأ له البعض أن يكون خليفة بيتروس ماتيوس في النصر؟

كيف بدأت مسيرة ألفارو جونزاليس؟

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صاحب الـ32 عامًا صاحب مسيرة كبيرة في ملاعب إسبانيا، بدأها مع راسينج، ومنه إلى ريال سرقسطة في صيف 2012، وبعدها بموسمين، انضم لإسبانيول، وبعد موسمين آخرين، انتقل لفياريال، ومن الأخير كانت تجربته الاحترافية الأولى إلى خارج البلاد.

في صيف 2019، أُعير جونزاليس من فياريال لمارسيليا الفرنسي، قبل أن يشتريه الأخير نهائيًا في نهاية الموسم ذاته.

ورغم كثرة الأندية التي مثلها المدافع الإسباني إلا أنه لم تُتاح له الفرصة للظهور على ساحة دوري أبطال أوروبا إلا في نسخة موسم 2020-2021، والتي ودعها مع مارسيليا من دور المجموعات بفوز وحيد وخمس هزائم.

فيما شارك في أربع نسخ من الدوري الأوروبي، ثلاث مع فياريال، وصل في آخرها لدور ربع النهائي 2018-2019، ومرة واحدة مع مارسيليا، ودعها من دور المجموعات.

على المستوى الدولي، لم يشارك ألفارو مع منتخب إسبانيا الأول في أي مباراة رسمية، لكنه حصد بطولة وحيدة مع منتخب الشباب، وقتما توج بطلًا لأوروبا تحت 21 عامًا في 2013، وإن كان المدافع لم يظهر بالبطولة سوى في مباراة وحيدة.

ما أسباب رحيل ألفارو جونزاليس عن مارسيليا؟

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فبراير 2022، وتحديدًا يوم 17، شهد آخر ظهور لجونزاليس بالملاعب، خلال مواجهة كاراباج في دوري المؤتمر الأوروبي، حيث شارك في المباراة كاملةَ.

ومنذ ذلك الحين، أصبح المدافع الإسباني رفيقًا لمقاعد البدلاء في النادي الفرنسي، إذ لم يشارك الموسم الماضي بشكل عام في مختلف البطولات سوى في 11 مباراة فقط بواقع 815 دقيقة.

مع نهاية الموسم، سئل خورخي سامباولي؛ المدير الفني لمارسيليا، عن جونزاليس فكان رده للصحافة الفرنسية: "هو موجود في بلاده بالتنسيق مع النادي، لا يمكنني أن أقول أي شيء آخر حول هذا، تركيزي مع المجموعة الحالية من اللاعبين، علينا الحفاظ على التجانس بينهم".

وخلال الموسم، تحدثت الصحافة الفرنسية عن تعمد سامباولي تهميش عدد من اللاعبين، جاء جونزاليس على رأسهم.

هذا التهميش كان بمثابة الصدمة للاعب الإسباني، خاصة وأنه في مايو 2021، وأثناء تجديد عقده حتى نهاية موسم 2023-2024، وافق على تخفيض راتبه، من أجل المساهمة في تعاقد النادي مع بول ليرولا وليوناردو باليردي وأمين حاريث.

سامباولي لم يتأثر بتضحية جونزاليس المالية، ومنذ بداية موسم 2021-2022، وجد اللاعب نفسه المدافع الرابع في قائمة المدير الفني الأرجنتيني..

يقول المدافع الإسباني عن هذه الفترة، خلال تصريحاته لصحيفة "AS" الإسبانية: "ما أتعرض له حاليًا أمر سيئ، المدرب والنادي اتخذا عدة قرارات أثناء تجديد عقدي، ووقتها لم أكن راغبًا في الرحيل، انتظمت في التدريبات، لكن لا يمكنني أن أكون جيدًا وأنا لا ألعب.

"طلبت من الإدارة الانتظار حتى الصيف كي يمكنني أن أحصل على عرض مناسب، ووافقت، وأخبروني أنني يمكن أن أشارك في أي وقت من الموسم".

ما هو لقب ميسي عند ألفارو جونزاليس؟

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الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، المعروف بهدوئه داخل الملعب، لم يسلم من تلاسن جونزاليس..

في عام 2016، جمع دور الـ16 بكأس إسبانيا، إسبانيول حيث كان يلعب ألفارو، ببرشلونة حيث كان يلعب ميسي.

خلال المباراة، دار حوار التقطته الكاميرات بين جونزاليس وليو، كان محلًا للجدل في الوسط الكروي الإسباني.

المدافع الإسباني كشف عن تفاصيل هذا الحوار، التي تبادل به السخرية مع النجم الأرجنتيني..

يقول ألفارو، في تصريحاته لإذاعة "مونت كارلو": "الأمر كان محل سخرية كبيرة بالنسبة، جمعتنا ثلاث مباريات متتالية ببرشلونة، اعتدت على المزاح مع ميسي في هذه المباريات، حتى قلت له أن قصير للغاية قامةً وحجمًا، فرد عليّ (وأنت سيئ بالفعل في كرة القدم)، أخبرته أن كلانا محق في قوله".

هذه المباراة انتهت بفوز برشلونة 2-0، ليدعم فوزه في لقاء الذهاب الذي كان بنتيجة 4-1، ليصعد لدور الثمانية.

ما هو لقب نيمار عند ألفارو جونزاليس؟

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هذا الخلاف هو الأشهر لألفارو جونزاليس في الملاعب، إذ يعود لسبتمبر 2020، وقتما كان يشارك مع مارسيليا في مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، والتي انتهت لصالح الأول بفوزه بهدف نظيف.

هذه المباراة شهدت طرد خمسة لاعبين، بواقع ثلاثة من البي آس جي؛ منهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، واثنين من مارسيليا، لم يكن من بينهما جونزاليس..

الواقعة شهدت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، إذ قام نيمار بصفع جونزاليس على مؤخرة رأسه، ليشهر له الحكم الكارت الأحمر، وتتصاعد الأحداث بين بقية اللاعبين.

عقب المباراة، لم يخرج نيمار متوجهًا بالاعتذار عما بدر منه، إنما كتب عبر حسابه على "تويتر": "الأسف الوحيد الذي أشعر به أنني لا أواجه هذا الأحمق الآن، تقنية الفيديو رصدتني وأنا أدفعه، بينما لم ترصده هو وهو يحدثني بعنصرية ويصفني بالقرد، أريد تفسيرًا لذلك".

ألفارو جونزاليس دافع عن نفسه أمام اتهامات نيمار، مؤكدًا أنه ليس عنصريًا، إنما اتهامات لاعب باريس سان جيرمان ما هي إلا لعدم تقبله تعرض فريقه للهزيمة.

الإسباني نشر صورته رفقة بعض من لاعبي مارسيليا من أصحاب البشرة السمراء: "لا يوجد مكان للعنصرية هنا، هؤلاء هم زملائي وأصدقائي وأتعامل معهم بشكل يومي، لكن بعض الأحيان عليك أن تتعلم كيف تتقبل الخسارة داخل الملعب، يا لها من ثلاث نقاط يا رفاق، شكرًا يا عائلتي".

في سبتمبر 2021، كان ألفارو جونزاليس أحد أسباب اقتحام جماهير نيس للملعب خلال مواجهة مارسيليا، في الدوري الفرنسي.

وهنا قرر البرازيلي مهاجمته من جديد، فرد: "أنت لست برجل لتعترف بخطأك، فالخسارة جزء من الرياضية والآن تقحم العنصرية في حياتنا، لا، أنا لا أوافق، ولا أحترمك، أنت لا تملك شخصية، كن رجلًا".

كلا الناديين أصدر بيانًا لدعم لاعبه، لكن لجنة الانضباط لم تصدر أي قرارات ضد الثنائي، بداعي عدم وجود أي أدلة تثبت تعرض أحدهما للعنصرية.

تجدد خلافه مع نيمار:

عقب الخلاف الأول بأربعة أشهر، تجدد الخلاف بين جونزاليس ونيمار من جديد، عقب فوز سان جيرمان أمام مارسيليا بثنائية مقابل هدف وحيد، في كأس السوبر الفرنسي.

نيمار نشر صورة له عقب التتويج بالسوبر، معلقًا: "أنت ألفارو؟"، ليرد الإسباني ناشرًا صورة اعتراضه لطريق البرازيلي عن طريق الإمساك برأسه ومعلقًا: "علمني والدي أن أخرج القمامة دائمًا من منزلي، مارسيليا للأبد".

واستمر السجال بين الثنائي، فكتب لاعب البي آس جي: "لكنك نسيت كيف تنتصر وترفع الألقاب".

جونزاليس نشر بعدها صورة الأسطورة البرازيلية بيليه حاملًا ثلاثة ألقاب كأس العالم، وكتب: "ستظل دائمًا في ظل الملك بيليه"، ليصفعه نيمار بالرد: "وأنت ستظل دومًا في ظلي، جعلت منك شخصًا مشهورًا، على الرحب والسعة أيها الظاهرة".

تهديد ألفارو جونزاليس بالقتل:

عقب الخلاف الأول بينه وبين نيمار، تلقى جونزاليس تهديدات بالقتل من قبل بعض مشجعي باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه لم يذق النوم لأيام خوفًا على والديه..

"عندما عدت لمدينة مارسيليا بدأت أدرك ما يحدث، لقد تلقيت 2 مليون رسالة تهديد عبر تطبيق واتس آب، بلغات مختلفة، حتى أن أصحاب هذه الرسائل، أرسلوا لي صور سيارات أسرتي، وأخبروني أنهم يعلمون متجر والدي، وأنهم سيقتلونه.

"شعرت برعب كبير خلال هذه الفترة، ولم أذق النوم لليالٍ عديدة، كان تأثير نيمار كبيرًا، حتى هو لم يدرك تأثير ما قاله، أظن أنه أساء فهم بعض كلماتي، لا يمكن أبدًا لأحد أن يعيش في مارسيليا، إن كان عنصريًا، فكرت في الرحيل أمام هذه الرسائل، لكن النادي دعمني بشكل جيد".

تسبب في اقتحام جماهيري لملعب نيس:

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المباراة كانت قد وصلت للدقيقة 75 من عمرها، لكن جمهور نيس قرر إلقاء زجاجة مياة على ديميتري باييه؛ قائد مارسيليا، أثناء تنفيذه ضربة ركنية، ليقرر الأخير، أعادة إلقاء الزجاجة عليهم من جديد.

هنا اقتحم الجمهور الحاجز الأمني ونزل إلى أرض الملعب، لتبدأ اشتباكات في كل مكان، قبل أن يغادر لاعبو مارسيليا الملعب هربًا من الجماهير.

المباراة لم تُستكمل بعدها، في ظل رفض الضيوف للنزول من جديد، حفاظًا على سلامتهم، وتم بالفعل إلغاء المباراة، ونقلها بعد ذلك لأرض محايدة.

واتهمت لجنة الانضباط الفرنسية ألفارو جونزاليس بالمشاركة في أحداث الشغب واستفزاز جمهور نيس، لتقرر إيقافه مباراتين، وسط عدة إيقافات أخرى للاعبين مختلفين.

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