وصف دعمهم بـ"المسخرة" .. إعلامي اتحادي تحت مفرمة جمهور العميد!

الجمهور اعتبره يقلل منهم ويزعزع استقرار الاتحاد

انقسام كبير يعيشه الوسط الرياضي الاتحادي خلال الفترة الحالية، والذي يزداد كلما اقترب موعد الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد.

المجلس الحالي برئاسة أنمار الحائلي ينهي فترته الحالية في يونيو المقبل، لكن الرئيس لم يعلن بعد ما إذا كان سيترشح لفترة جديدة أم سيكتفي بما قضاه.

وعلى مدار الأيام الماضية، طالب الإعلامي الرياضي الاتحادي عثمان أبو بكر مالي رجالات النادي الجداوي بتجهيز ملفات ترشحهم للرئاسة، بداعي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التغيير وتدارك الوضع، معترضًا على عمل مجلس الحائلي.

أبو بكر مالي كذلك انتقد تصرف جمهور العميد في مدرجات بعض المباريات، إذ رفعت الجماهير لافتات كُتب عليها: "أبو فيصل"، لقب أنمار الحائلي، وهو ما اعتبره الإعلامي تمجيدًا لأشخاص، لا الكيان، وعلق: "مسخرة في المدرج"، وهو ما أشعل الغضب الجماهير أكثر، لتقليله من دعمهم للإدارة.

موقف مالي استفز الجماهير، التي رأت أن ناديها يسير في الطريق الصحيح، بعد التتويج بكأس السوبر السعودي وتقاسم صدارة دوري روشن السعودي حاليًا رفقة النصر برصيد 37 نقطة لكل منهما، مما دفعها لإطلاق وسم، بعنوان "#حمله_تبليك_عثمان_ابوبكر_مالي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من أجل حظر تعامل الاتحاديين معه، بتهمة زعزعة استقرار النادي وتقليله من الجماهير.

يذكر أن العميد توج بطلًا للسوبر بعد الفوز أمام الفيحاء بثنائية نظيفة، في أول بطولة يحصدها النادي منذ عام 2018.