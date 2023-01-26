احتفال مثير للجدل من نجم الروخيبلانكوس

خلال مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، سجل ألفارو موراتا الهدف الأول لمصلحة الضيوف والذي انتظر ريال مدريد طويلًا لإدراك التعادل بعده.

كان هذا الهدف هو التاسع لموراتا هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد، لكن ما كان أهم هو طريقة الاحتفال التي أثارت الكثير من الجدل والقيل والقال.

موراتا اللاعب السابق لريال مدريد تعرض لصافرات استهجان عنيفة من جماهير ريال مدريد قبل المباراة ومع لمسه للكرة فيها.

حين سجل الهدف قام بحركته المعتادة الأولى وهي حرف "A" بيديه إشارة إلى اسم زوجته أليس كامبيلو، قبل أن يضيف لفتة جديدة عبر تخبئة الحرف "M" من اسمه بيده لتظهر حروف "ORATA" فقط من اسمه على القميص، فماذا يقصد؟.

موراتا كان يريد في الحقيقة أن يخفي حرفي M و O لتتبقى حروف "RATA" في إشارة إلى أن الجماهير التي تصفر عليه هي "فئران" وهذه الإشارة إلى جماهير ريال مدريد التي لم تستقبله الاستقبال الأمثل.