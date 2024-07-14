وصفت النصر بـ"الفقراوي" .. جدل كبير بشأن عضو مجلس إبراهيم المهيدب

هل يخرج أحد مسؤولي النصر لتوضيح الحقيقة؟

التفتيش في الدفاتر القديمة هو أول ما يقوم به الجمهور بعد أي انتخابات للأندية، وهذه المرة الجدل في نادي النصر السعودي كبير، وجماهيره في انتظار توضيح رسمي من إدارة إبراهيم المهيدب؛ رئيس مجلس إدارة المؤسسة "غير الربحية".

المهيدب كان قد تم تنصيبه رئيسًا للعالمي بالتزيكة في أواخر يونيو الماضي، إذ لم يترشح أحد لمنافسته على هذا المنصب.

لكن الجدل تحديدًا يخص مرام عايد الجهني؛ عضو مجلس الإدارة، إذ يتساءل الجمهور: هل هي حقًا نصراوية؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا التساؤل خرج بعدما تداول البعض عدد من التغريدات المسيئة للعالمي منشورة على حساب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي يحمل اسم "مرام الجهني".

تلك التغريدات وصفت بها المدعوة "مرام الجهني" النصر بـ"الفقراوي"، بجانب تهكمها على العالمي في مختلف المناسبات لصالح الغريم التقليدي "الهلال"، متهمة إياه بالفوز بفضل التحكيم في كثير من الأوقات، بخلاف سخريتها من اعتبار جماهيره له أنه "كبير الرياض".

الجمهور استشاط غضبًا بالطبع، فكتب أحدهم: "سؤال إلى العارفين والقريبون من نادينا نادي النصر العالمي .. هل الأخت مرام الجهني عضو مجلس إدارة المهيدب هي نفس صاحبة التغريدات هذه؟، إن كانت هي هل مجالس إدارات النصر مخترقة؟؟؟ بمن هم يحملون في أنفسهم حقدًا وكرهًا للنصر"، فيما علق آخر: "إن كانت هي صاحبة التغريدات فتلك مصيبة ويجب طردها يا إدارة النصر".

لكن لم يتبين - حتى الآن - ما إذا كانت صاحبة تلك التغريدات هي نفسها عضو مجلس إدارة النادي العاصمي، ولم يخرج أي رد رسمي بعد من أيٍ من مسؤولي النصر للتوضيح.