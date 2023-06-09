"وش دخل الهلال!" .. غضب عارم بسبب فيديو ميسي "اللوحة الأخيرة"

فشل صفقة ميسي سيظل يُطارد الهلاليين!

يبدو أن فشل صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال، سيظل كالكابوس الذي يُطار جماهير الزعيم، حيث لم يتحملون أي شيء يُذكرهم بفشل تلك الصفقة.

واختار ميسي عرض نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد أن كان قريبًا جدًا من التوقيع مع نادي الهلال، وذلك بناءً على رغبة من جانب عائلته التي فضلت العيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعرض برنامج "في المرمى" المذاع عبر قناة العربية، فيديو لجماهير الهلال على أغنية كلماتها: "أشوفه ولا أطوله، يبغى يلعب وبكاني، وزود همومي عليّ".

وقام حساب جماهيري لنادي الهلال، بإعادة نشر الفيديو، وعلقت عليها: "وش دخل نادي الهلال وجماهيره في الموضوع؟!"، في إشارة إلى فشل صندوق الاستثمارات العامة وليس الزعيم في الصفقة.

ويحاول نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، حسم صفقات جديدة، من أجل تعويض فشل صفقة ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.