وشم يفضح ألفيش .. ضحية البرازيلي تتعرف على وشم خفي في جسده!

ضحية الاعتداء الجنسي المزعوم من داني ألفيش تعرفت على وشم يحمله على جسده.

كشفت مصادر قضائية إسبانية عن تعرف ضحية الاعتداء الجنسي المزعوم من داني ألفيش على أحد الوشوم التي يحملها النجم البرازيلي على جسده.

صحيفة "إل موندو" الإسبانية أكدت أن المرأة تعرفت على وشم بشكل هلال على بطن ألفيش، وأضافت في شهادتها أنه تم اكتشاف الوشم عندما حاول اللاعب تقبيلها عنوة.

الصحيفة أشارت إلى أن تناقض الشهادات التي أدلى بها ألفيش أمام القاضي كانت سببًا في تجديد حسبه الاحترازي، خوفًا من خروجه من إسبانيا.

ارتفاع مخاطر هروب ألفيش متزايدة في حالة عدم حبسه وقائيًا، بالنظر إلى أن إسبانيا ليس لديها اتفاقية تسليم مجرمين مع البرازيل، وبالتالي فإن خروج مدافع برشلونة السابق يعني صعوبة تسليمه إذا ما وصل إلى بلاده.

وقامت عائلة ألفيش يوم الإثنين بتغيير فريق الدفاع عنه، حيث تم الاستئناف ضد قرار القاضي بتمديد الحبس الاحترازي من قبل فريق من المحامين مختلفين عن الفريق الذي تعامل مع القضية منذ بدايتها.